Arnesi da scasso, scatta la denuncia

Gli agenti della polizia locale durante un controllo in viale IV Novembre hanno intimato l’alt a un’autovettura Fiat. A bordo del veicolo due persone: un uomo alla guida e una passeggera. All’interno della macchina, invece, gli agenti non hanno potuto fare a meno di notare molti oggetti, tra cui indumenti e copertoni d’auto tagliati. Poi nel bagagliaio, sono stati rinvenuti ulteriori copertoni tagliati e indumenti contenuti in borse di plastica. Poi dalla banca dati sono emersi precedenti a carico del conducente per reati contro la persona e il patrimonio, tra cui sequestro di persona, lesioni e furto aggravato. Il conducente - un 48enne -, non è stato in grado di giustificarne il possesso: denunciato.