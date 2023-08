Aroma di caffè al Centro Storico "Dopo lockdown e chiusure riapriamo il bar dei ferraresi"

di Federico Di Bisceglie

Dietro la porta ci sono due ragazzi seduti sugli sgabelli che sembrano prendere appunti. L’odore di vernice fresca si mescola all’aroma del caffè. Varchiamo la porta di corso Martiri della Libertà 1618. Il bar Centro Storico. "Ripartiamo da qui", dice Flavio Sarzi Amadè direttore del franchising Italia di Segafredo. Giovedì è il grande giorno: riaprirà uno tra i bar simbolo della città, proprio grazie alla volontà del gruppo Segafredo Zanetti. "Dopo il lungo periodo di lockdown e le chiusure prolungate – spiega Sarzi Amadè – l’azienda ha deciso di restituire questo locale alla città, con una veste che coniuga l’ambiente, l’innovazione e la sostenibilità. Pure nella preservazione del contesto storico e prestigioso nel quale ci troviamo". Questo, dice il direttore del franchising dell’azienda girandosi attorno e disegnando geometrie con le mani, "è sempre stato uno dei bar di riferimento per i ferraresi". È esattamente così. La prima cosa che salta all’occhio è l’aspetto ‘green’ del locale. Gli interni richiamano la dimensione del bosco verticale. C’è qualche pannello appeso che verdeggia sulle pareti fresche d’imbiancatura. Perfettamente impilate in un’altra ala del locale, si sono delle sedie di uno smeraldo sgargiante. Tutto ha un perché. Ci spiegano che l’idea richiama il progetto Natura Segafredo: un piano nato dalla volontà di creare una miscea di caffè che avesse un impatto ambientale, sociale ed economico lieve. Un espresso, corretto green. "La nuova miscela Segafredo Natura Bio – spiega Sabrina Pastano di Segafredo – è 100% arabica proveniente da agricoltura biologica e, con le sue note fruttate e di cioccolato al latte punta a offrire un’esperienza di raffinata complessità tramite un profilo sensoriale unico".

Non ci sarà solo caffè, chiaramente. Anzi, l’obiettivo è arrivare a una più vasta platea di clienti possibili. Trasversale. Internazionale. All’interno del nuovo Centro Storico saranno infatti preparate quotidianamente le colazioni ‘internazionali’ oltre a sfizioserie preparate dal giovanissimo chef che coccolerà i palati di ferraresi e turisti. Sotto la sapiente guida di Roberto Paganini, che condurrà il locale rinnovato. C’eravamo lasciati con i ragazzi che sembravano a lezione. Ebbene, in qualche modo lo erano. Segafredo ha, infatti, organizzato alcuni corsi di formazione per il personale che animerà il bar da giovedì in poi (l’inaugurazione ufficiale è in programma venerdì 15 settembre). Sono undici i ragazzi che comporranno lo staff del locale. Sullo scouting, ci spiegano i referenti dell’azienda, non ci sono stati grossi problemi. "Sono arrivate tantissime richieste – dicono Sarzi Amadè e Pastano – sia attraverso l’indirizzo email che avevamo affisso alla porta d’ingresso, sia attraverso Indeed". Tutti i membri dello staff sono ferraresi. "Abbiamo preferito – chiudono – privilegiare risorse del territorio". Prima di prendere congedo, assaggiamo il caffè. L’aroma è gustosa, non c’è che dire. Ma tra le novità ci saranno, tra le altre, una drink list studiata nel dettaglio, la colazione hawaiana, la colazione israeliana e i pancake americani. Non mancheranno, assicurano, le tipicità ferraresi. Ce n’è per tutti i palati. Per un espresso in più.