’Aromaterapia’ in casa di riposo

Un laboratorio di "Aromaterapia" alla casa di riposo "Manica" di Argenta. L’hanno attivato l’istituto superiore "Montalcini" e Coop. Serena, che gestisce la struttura. Si tratta, come spiegano gli organizzatori, "di una innovativa esperienza formativa, per unire la scuola col mondo del lavoro, il sapere ed il saper fare, orientare le aspirazioni, la crescita, le competenze, la socializzazione degli studenti". Impegnate alcune allieve della classe 5°. Obiettivo: applicare una sorta di cure palliative, soprattutto olfattive, di supporto o in affiancamento a quelle tradizionali, basate su medicine naturali ed alternative. Che sfruttano le peculiarità degli oli essenziali, estratti da piante, per alleviare leggeri disturbi, o portare benessere sia a livello fisico che mentale. Il tutto incorniciato in un progetto didattico e di apprendimento più ampio.