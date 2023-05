Arpa, emozioni e fantasia

Una domenica sulle note dell’arpa. È l’iniziativa in programma per stamattina alle 11 nella sede di Musijam (in viale Alfonso I d’Este 13 nell’area culturale del Centro Slavich). Il concerto di oggi è un altro appuntamento della rassegna dal titolo ‘Buona domenica in musica’, una serie di concerti che arricchiscono la già vasta offerta culturale della nostra città. Questa volta si tratta di attraversare l’animo umano nella fantasia, nell’emozione suscitate dalla vibrazione delle corde dell’arpa. La classe di arpa della professoressa Speranza Cataldo, fresca del seminario sulla musica popolare del Cadore con Andrea da Cortà e Annachiara Belli conclusosi con il concerto ‘Antiche radici, nuove foglie’ del 7 maggio scorso, ci racconterà storie attraverso stili come Habanera e Zamba per giocare anche in uno scambio ritmico con strumenti percussivi e aprire un dialogo con la classe di pianoforte di Stefano Raimondi che andrà a completare il quadro musicale di questa domenica mattina.

Musijam continua il suo impegno per la diffusione della cultura musicale e per la formazione questa volta dedicandosi anche a giovanissimi percussionisti affiancati dai loro insegnanti, Giampietro ‘Geppo’ Beltrami e Gianfilippo Invincibile. Insomma, una domenica da non perdere per scoprire i segreti e le particolarità di uno strumento insolito, ma dal forte impatto emotivo.