Arquà e lettere minatorie, ipotesi patteggiamento per la simulazione di reato

Il ‘caso Arquà’ torna davanti a un giudice. Nella mattinata di ieri si è svolto un altro ‘pezzo’ di udienza predibattimentale per la vicenda scoppiata nell’estate del 2021 a seguito di alcune lettere minatorie lasciate nella sede della Lega. Per quei fatti è imputata per minacce e simulazione di reato l’ex consigliera comunale Rossella Arquà. Le missive in questione, lo ricordiamo, erano indirizzate in parte all’assessore (all’epoca vicesindaco) Nicola Lodi e in parte a se stessa. I fatti al centro del processo si sono verificati tra l’aprile e il giugno di tre anni fa. "Lodi preparati che farai una brutta fine", oppure "Naomo guardati alle spalle perché noi ci siamo", e ancora "Lodi sappiamo che hai paura, occhio pure alla tua begnamina che apre", "Lodi Arquà sappiamo la paura che avete, sta arrivando la vostra fine con un colpo e basta": sono alcune delle frasi che sono fine al centro dell’inchiesta approdata poi in tribunale. Nel corso degli accertamenti disposti dalla procura la consigliera stessa, in sede di interrogatorio, aveva ammesso di aver simulato i rinvenimenti delle lettere. Ma ha anche sottolineato di non essere assolutamente responsabile di una lettera che conteneva un proiettile (accusa infatti archiviata). Il caso, si diceva, è tornato ieri mattina in aula davanti al giudice Giovanni Solinas. I difensori dell’ex consigliera, gli avvocati Fabio Anselmo e Bernardo Gentile, hanno chiesto di valutare il patteggiamento per quanto riguarda le ipotesi di simulazione di reato. Alla luce di questa istanza, il giudice ha rinviato al 23 dicembre per proseguire con l’udienza predibattimentale. Nel processo è parte civile l’assessore Lodi, assistito dall’avvocato Carlo Bergamasco.

f. m.