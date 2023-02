Arredamenti Tancini si allarga Una tradizione dal 1962 che sta al passo con i tempi

Era il 1962 quando Fausto Tancini, dalla piccola falegnameria di Pontemaodino, nella quale costruiva anche i primi mobili interamente a mano, gettava le basi di ciò che successivamente sarebbe diventata una realtà consolidata come Arredamenti Tancini a Pontemaodino di Codigoro. Sabato scorso ha inaugurato un nuovo spazio espositivo di quasi 500 metri quadrati dedicato ad una nota marca di cucine nazionali, arrivando a poco meno di 2.000 metri espositivi complessivi, disposti in due piani. Nei primi anni Settanta Fausto mette da parte gli arnesi da falegname per intraprendere il commercio di mobili, conscio del fatto che quelli sono momenti dove sta cambiando il costume, la gente ha il desiderio di sostituire i vecchi mobili poveri e scuri, per ammodernare e portare nuova luce nelle proprie case. In televisione compaiono i primi arredamenti dal design moderno, Gino Bramieri pubblicizza il "Moplen", la materia plastica pratica e semplice da pulire e così in tutte le famiglie si smania per la modernità: la nuova cucina, la nuova camera da letto, il salotto ed il comodo divano. Di strada Fausto ne ha fatta tanta, oggi l’azienda Arredamenti Tancini è condotta dal figlio Luca e la nuora Patrizia per la vasta area dedicata al mobile, mentre l’altra figlia Susanna cura la parte dedicata ai casalinghi, articoli da regalo e alla prima infanzia. Arredamenti Tancini è rivenditore autorizzato per il Basso Ferrarese di grandi marchi del settore. Luca racconta che un primo rinnovo ci fu nel 1985, poi nel 2000, ancora nel 2012 e sabato nel 2023, tanti investimenti che attualmente portano ad aver assunto tre dipendenti oltre a cinque cottimisti, coloro che materialmente provvedono all’assemblaggio dei mobili nelle abitazioni private.

cla. casta.