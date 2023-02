Arredamenti Zarattini premiata "Tradizione e punto di riferimento"

Da tre generazioni è punto di riferimento del territorio, l’azienda Arredamenti F.lli Zarattini di San Giovanni di Ostellato che, ieri, con una grande festa ha celebrato gli oltre cinquant’anni di attività. Tanti sono stati i cittadini che hanno partecipato all’evento presso la sede in via Lidi Ferraresi, complimentandosi per l’importante traguardo raggiunto dall’impresa famigliare partita con Giancarlo Zarattini e portata avanti dal fratello Benito e dai suoi figli Simonetta e Simone. All’evento era presente anche l’amministrazione comunale con la sindaca Elena Rossi che, affiancata dal suo vice Davide Bonora, dall’assessore Alessio Duatti e dal presidente del Consiglio comunale Marco Morosi, ha consegnato a Benito Zarattini il riconoscimento regionale di Bottega Storica: "Un riconoscimento – ha spiegato la prima cittadina – che viene conferito ad imprese attive da più di cinquant’anni, sempre nella stessa sede. La Arredamenti F.lli Zarattini è un esempio di imprenditoria intelligente, capace, che ha saputo nel tempo cogliere i cambiamenti per rispondere alle nuove esigenze del mercato e dei consumatori". Presenti anche il responsabile di Ascom dell’area ‘Valli e Delizie’ Emanuele Barbieri, che ha portato il saluto del presidente provinciale Marco Amelio e del direttore generale Davide Urban, e consegnato una targa per sottolineare l’impegno dell’azienda, da oltre mezzo secolo sul territorio.