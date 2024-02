Arredi, rastrelliere e nuovi alberi. La piazza di Rovereto si fa bella

E’ stata fissata la nuova data per la cerimonia di inaugurazione della piazza "Gianni Rodari" di Rovereto, recentemente riqualificata grazie a un investimento di 140 mila euro. Il taglio del nastro da parte del sindaco di Ostellato, Elena Rossi, si terrà domenica 18 febbraio alle 14.30. Per l’occasione, a cura della Pro Loco della frazione, ci sarà un po’ di animazione, destinata soprattutto alla fascia più giovane del paese: giochi gonfiabili, truccabimbi, palloncini modellabili, mentre per gli adulti del cibo da strada. La piazza è stata lastricata ma non in modo uniforme: metà rimane per così dire vuota per consentire lo svolgimento del mercato settimanale e iniziative della Pro Loco, mentre l’altra metà è stata pavimentata e resa più attraente con arredo urbano (panchine, rastrelliere per le bici aiuole), con essenze arboree e la messa a dimora di alcuni alberi. La cerimonia di inaugurazione della piazza riqualificata sarà abbinata alla Festa di Carnevale. La piazza rinnovata e riqualificata è stata preceduta dalla sistemazione della piazza di Dogato e rientra nel piano del comune di Ostellato dedicato al miglioramento urbano del territorio comunale. A Dogato l’anno scorso sono stati investiti 75 mila euro, con un ripensamento complessivo dello spazio sociale: quindi eliminazione della fontana che i residenti ritenevano fosse ingombrante e togliesse spazio al parcheggio, oltre ad arredo urbano, con panchine, rastrelliere per le biciclette, cestini portarifiuti e altro. Il prossimo intervento di riqualificazione delle piazze delle frazioni del territorio del comune di Ostellato riguarderà piazza della Pace a San Giovanni. I lavori partiranno durante l’estate e prevederanno una sistemazione simile a quella messa in campo per Dogato e Rovereto: quindi nuova pavimentazione.

Franco Vanini