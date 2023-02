Tutto il percorso relativo al progetto Look up, caratterizzato da arredo urbano di nuova concezione, inclusivo, interattivo e attrattivo anche per l’utenza turistica, prenderà vita grazie ad una serie di attività (finanziamento Fse) dedicate ai giovani e alla loro relazione con la città, con l’ambiente e con le precedenti generazioni, frutto di una coprogettazione che prenderà il via in autunno 2023. Gli interventi, individuati in apposite Schede progetto compilate dal Comune devono ora essere valutati e approvati da parte del nucleo di valutazione della Rer e dall’Autorità di gestione del programma Fesr Fse+.