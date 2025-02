Arrestato a 16 anni per rapina e un altro denunciato per spaccio a Ferrara

Ferrara, 4 febbraio 2025 – Una doppia operazione che ha visto coinvolti due giovani. I fatti sono avvenuti nel corso dei giorni scorsi, con il pronto intervento dei carabinieri.

Rapina e arresto di un sedicenne

Il primo episodio è avvenuto nella tarda mattinata del 30 gennaio scorso. Un sedicenne è entrato in un negozio situato in via Darsena; dopo aver girato tra gli scaffali come un normale cliente, il giovane si è appropriato di una tronchesina in vendita e ha utilizzato l’attrezzo per forzare i dispositivi antitaccheggio, rubando due orologi in esposizione.

L’azione del ragazzo non è però passata inosservata. Un dipendente dell’esercizio commerciale, infatti, ha notato i movimenti sospetti del giovane cliente e lo ha raggiunto. Il sedicenne, vistosi scoperto, ha cercato di scappare e si è avventato sul dipendente, aggredendolo a morsi e spintonandolo con violenza. In aiuto del dipendente, dopo aver allertato il 112, è intervenuto un amico dello stesso, ingaggiando con il ragazzo una violenta colluttazione.

In pochi minuti sul posto è giunto un equipaggio della sezione radiomobile della compagnia di Ferrara che ha bloccato il sedicenne. Il giovane minorenne è stato arrestato per rapina e la refurtiva, ancora in possesso del ragazzo, è stata restituita al negozio.

L’arrestato, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica del tribunale dei minorenni di Bologna, è stato accompagnato al centro di prima accoglienza del capoluogo felsineo. L’arresto è stato convalidato ed il minore è stato collocato in una comunità.

Giovane fermato per possesso di droga

Un giovane è stato fermato in possesso di droga e contanti. Nel pomeriggio del 31 gennaio, invece, un equipaggio della Sezione Radiomobile, transitando a ridosso del parco ‘Pareschi’, ha notato un gruppo di ragazzi intento a confabulare in un angolo. Alla vista dei militari, uno dei ragazzi ha nascosto velocemente qualcosa all’interno dei pantaloni.

Il gesto non è passato inosservato all’occhio dei militari, che hanno deciso di procedere ad un accertamento. Bloccato il giovane e sottoposto a perquisizione personale, i carabinieri hanno rinvenuto, occultati nei pantaloni del ragazzo, 11 grammi di hashish e 360 euro in contanti. Il tutto è stato quindi sottoposto a sequestro e, per il minore, è scattata una denuncia alla Procura minorile per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.