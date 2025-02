Arrestato dopo il furto. Sfonda il vetro di un’auto, un residente dà l’allarme

Un’amicizia e una buona dose di senso civico sono gli ingredienti che hanno portato all’arresto di un giovane sorpreso a rubare su un’auto. L’episodio risale a giovedì sera. Due amici, un carabiniere e un dipendente del Comune, si incontrano. Tra una chiacchiera e l’altra, l’amico racconta al carabiniere di alcuni episodi di furto su autovetture in sosta nella zona in cui abita. Il militare, in servizio al Radiomobile, a breve avrebbe iniziato il turno di pattuglia. Dopo aver ascoltato l’amico gli raccomanda di segnalare eventuali movimenti sospetti al 112, lo saluta e raggiunge la caserma.

La notte è apparentemente tranquilla e la gazzella procede per le vie del centro illuminando di blu le vetrine buie dei negozi. Non è stata poca la sorpresa del militare quando, alle 4 del mattino, ha ricevuto una chiamata proprio dall’amico che, svegliato dal rumore di un vetro in frantumi, si è affacciato alla finestra di casa e ha notato un uomo intento a frugare all’interno di una macchina parcheggiata a bordo strada, in via Aldighieri. Il militare, dopo aver informato la centrale operativa, si è precipitato sul posto e, insieme al collega, ha notato un soggetto corrispondente alla descrizione ricevuta poco prima, che si allontanava dalla vettura ‘ripulita’. L’uomo, un 31enne italiano senza fissa dimora e con precedenti, è stato quindi bloccato e perquisito. Nel suo zaino, i militari hanno trovato un cacciavite e una forbice, immediatamente sottoposti a sequestro, oltre a un porta documenti in pelle (marca Louis Vuitton) e un profumo, rubati poco prima dalla vettura. L’uomo è stato quindi arrestato per furto aggravato, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del comando dell’Arma fino a ieri mattina,quando è stato portato in tribunale per l’udienza di convalida. L’arresto è stato convalidato e per l’uomo, rimesso in libertà, è scattato il divieto di dimora a Ferrara. "Ringrazio i carabinieri per la tempestività d’azione e la professionalità ancora una volta riscontrata sul campo. La prontezza della pattuglia ha permesso di rintracciare subito l’autore del furto. Ringrazio il nostro dipendente per il senso civico dimostrato" ha dichiarato il sindaco Alan Fabbri.