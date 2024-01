Arrestato dopo le botte alla moglie. Piange in aula, ma il gip convalida

BERRA

Davanti al giudice per le indagini preliminari, Carlo Negri, ha tentato anche la via della commozione. Ha pianto. Ma questo non ha impedito al gip di convalidare l’arresto disposto dal pm Stefano Longhi ed eseguito dai carabinieri e di ordinare l’allontanamento dalla casa familiare. Questa la decisione del Tribunale di Ferrara nei confronti dell’uomo finito in manette venerdì scorso, dopo avere prima sgridato il figlio e poi picchiato la moglie. Il dramma si è consumato venerdì sera in una casa di

Berra dove vive una coppia di origine romena con i suoi dieci figli (quasi tutti minori). Dopo l’aggressione, l’uomo si è allontanato dall’abitazione ma non ha fatto molta strada. Poco più tardi è stato individuato e arrestato dai carabinieri. E poi portato in carcere in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto che si è svolta ieri mattina. La donna – che era già detenuta agli arresti domiciliari – ha rimediato alcune contusioni al volto, giudicate guaribili in tre giorni. Quello che sembrava un normale venerdì in famiglia è degenerato

rapidamente in una esplosione

di violenza. L’uomo, forse dopo

aver bevuto qualche bicchiere

di troppo, riprende uno dei figli.

Una sgridata ritenuta troppo

veemente dalla moglie, che si

mette in mezzo per difenderlo.

A quel punto, l’uomo se la prende con lei picchiandola. Sentita

più tardi dai carabinieri, la donna racconterà di essere stata

presa a martellate, anche se

questo dettaglio è ancora in fase di accertamento. In ogni caso, i militari hanno sequestrato

un martello rinvenuto all’interno dell’abitazione. Subito dopo il pestaggio, il marito esce di casa e la malcapitata dà l’allarme. Viene soccorsa e portata in ospedale. Dopo le medicazioni del caso viene dimessa con una prognosi di tre giorni.

re.fe.