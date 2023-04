Arrestato il ladro seriale dei supermercati

Durante il ponte del 25 aprile appena trascorso, i militari del Nucleo Operativo Radiomobile di Comacchio e della Stazione di Porto Garibaldi hanno effettuato servizi di controllo del territorio finalizzati a prevenire i reati e garantire la sicurezza sulle strade del territorio. E nell’ambito di questa attività, un 40enne è finito in manette in flagranza di reato per furto di alimentari. E ieri mattina in tirbunale è stato convalidato l’arresto del malvivente. Del resto, non era la prima volta che l’uomo, noto alle forze dell’ordine e ben conosciuto dai gestori dei vari supermercati della zona, si rendeva protagonista dello stesso genere di reato, rubando in particolare carne, prodotti ittici e formaggi dagli esercizi commerciali.

E in qualche caso è stato ‘pizzicato’ dagli uomini dell’Arma. Proprio come accaduto durante il week-end appena archiviato. L’uomo, dopo essere entrato all’Eurospin di Porto Garibaldi, si è diretto verso le corsie per fare la propria ‘spesa’ di generi alimentari. Una volta presi i prodotti, si è diretto verso le casse del supermercato e le ha superate, senza pagare il dovuto ed evitando i controlli. Poi, si è diretto all’uscita, dove ad attenderlo c’era la sua bicicletta. Salito in sella ha tentato di allontanarsi velocemente, ma è stato prontamente intercettato e fermato da una pattuglia della Stazione di Porto Garibaldi. Ad allertarla era stato un carabiniere che, libero dal servizio, si trovava all’interno del supermercato e aveva notato il quarantenne allontanarsi. E, prontamente, ha chiesto l’intervento dei propri colleghi che, come detto, hanno intercettato l’uomo in bicicletta. Secondo quanto successivamente accertato, l’uomo aveva sottratto dal supermercato generi alimentati per un valore complessivo di 185 euro. Dopo le formalità di rito relative all’arresto, l’uomo è stato rimesso in libertà su disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa del processo.

La merce, recuperata dai militari dell’Arma, invece, è stata restituita all’esercizio commerciale. I servizi di controllo dei carabinieri nel corso del ponte del 25 Aprile si sono anche concentrati sulla sicurezza delle strade e alla prevenzione delle cosiddette ‘stragi del sabato sera’. E in questo frangente, tra il 25 e 26 aprile, due persone sono state denunciate in stato di libertà, perché sorprese al volante delle proprie auto con un tasso alcolemico di oltre il doppio del consentito. Si tratta di un 21enne e di un 52enne comacchiese: per entrambi, oltre alla denuncia penale, è scattato anche il ritiro della patente.

Valerio Franzoni