Arrestato mentre ruba in cantina

Sarà difficile dimenticare la serata di martedì per un residente di via Manarini. L’uomo infatti, ormai a ridosso dell’orario di cena, aveva lasciato il proprio appartamento per qualche istante per scendere in cantina. Pensava di metterci qualche minuto, giusto il tempo di prendere il necessario e risalire in casa. La serata ha preso invece una piega diversa. Giunto alla porta di accesso ai locali, si è accorto che qualcosa non andava: la porta era stranamente aperta. Il residente a quel punto, ha deciso di verificare se qualcuno fosse presente all’interno e si è addentrato nel corridoio. Arrivato nei pressi della propria cantina, l’uomo si è reso conto che il lucchetto che chiudeva la porta era stato forzato e una persona era presente all’interno, intenta a rovistare. A quel punto, il residente si è allontanato e ha chiamato il 112. Sul posto, in pochi minuti, sono arrivate due pattuglie dei carabinieri. I militari hanno fatto immediatamente accesso nella cantina e hanno trovato un uomo, uno straniero di 47 anni, ancora intento a cercare qualcosa da rubare. Perquisito, è stato trovato in possesso di una tenaglia e di un cacciavite, attrezzi che i militari hanno posto sotto sequestro in quanto ritenuti arnesi da scasso. Il 47enne è stato quindi arrestato per tentato furto aggravato e trattenuto nelle camere di sicurezza del comando provinciale dei carabinieri. Ieri mattina, in tribunale, l’arresto è stato convalidato e nei confronti dell’uomo è stata disposta la misura dell’obbligo di firma tre volte alla settimana, in attesa della celebrazione del processo prevista per il primo luglio.