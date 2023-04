Arrestato per droga e resistenza

Sorpreso a spacciare cocaina, reagisce ai carabinieri e viene arrestato. È successo l’altro pomeriggio: una pattuglia dei militari della sezione radiomobile della compagnia di Ferrara, nel corso di un servizio di controllo finalizzato alla prevenzione e repressione reati inerenti gli stupefacenti, ha notato un giovane nord africano sbucare a piedi dal parcheggio di un supermercato della zona e, che con fare

guardingo, si è diretto in via Porta Catena. Considerato l’atteggiamento del malvivente, un marocchino di 33 anni, e il luogo spesso teatro dello spaccio, i militari, dopo aver chiesto l’intervento di un’altra pattuglia, hanno proceduto al controllo del sospettato, nonché alla sua perquisizione personale, che ha dato esito positivo: nella tasca del suo giubbotto è stata rinvenuta una modica quantità di hashish. Durante le fasi del controllo tuttavia il giovane, convinto di non essere notato dai militari, ha cercato di liberarsi di un involucro di plastica, che ha lanciato nel cortile di un condominio, oggetto immediatamente recuperato dai carabinieri e risultato contenere 12 grammi di cocaina. Il magrebino vistosi scoperto, dopo aver lanciato la droga ha spintonato violentemente a terra uno degli uomini dell’Arma ed ha cercato invano di fuggire, venendo raggiunto ed arrestato poco distante dai militari.