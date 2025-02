Arrestato per spaccio. Ripristinato il carcere

Sconterà la propria pena in carcere, il 34enne arrestato mercoledì pomeriggio dai carabinieri della Stazione di Berra. L’uomo era sottoposto ai domiciliari, i suoi guai cominciarono nel 2019, quando venne arrestato per spaccio di droga nei giardini pubblici di Vicenza. E dalla perquisizione personale, gliene avevano sequestrati altri 13 grammi. Condannato dal Tribunale di Vicenza a due anni di reclusione, il trentaquattrenne aveva ottenuto i domiciliari. Dopo poco, però, i padroni di casa si erano lamentati con i carabinieri di Berra. Ad aggravare il tutto i comportamenti aggressivi dell’uomo, tanto che la donna con i figli minori era stata costretta a lasciare la casa. Di qui, la necessità di trovare un altro domicilio nel Vicentino che ospitasse l’uomo, ma anche questa soluzione non era idonea. Perciò l’Ufficio di Sorveglianza ha revocato i domiciliari e ripristinato il carcere.