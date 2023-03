Ferrara, arrestato un pusher in via Baluardi

Controlli della polizia sulle mura

Ferrara, 1 marzo 2023 – Blitz della squadra mobile in via Baluardi, area già più volte segnalata dai residenti per problemi di spaccio a ridosso delle mura. Qui gli agenti hanno scoperto e arrestato un pusher, un tunisino di 40 anni già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato sorpreso dopo aver ceduto una dose di hashish a un cliente. Bloccato dagli agenti, è stato subito arrestato e messo ai domiciliari. Addosso aveva hashish e cocaina. Alla luce delle segnalazioni, la questura ha recentemente potenziato i controlli nella zona di via Baluardi, in particolare all’angolo con via delle Chiodare, ritenuta l’area più problematica.