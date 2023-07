Arresti e denunce al festival

Nell’ultimo fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Portomaggiore hanno eseguito numerosi controlli a Gambulaga, nell’area a ridosso dell’agriturismo “Ai due laghi del Verginese” dove, come ogni estate, anche quest’anno si è svolto lo “Zion festival”, un evento musicale con una serie di concerti di musica tipo “reggae”, che attira giovani dall’Italia e dall’estero.

Il bilancio complessivo degli approfonditi controlli, che hanno riguardato circa 150 persone ed oltre 60 veicoli, è di 2 arresti, 3 denunce in stato di libertà e 6 segnalazioni in Prefettura di altrettanti assuntori di sostanze stupefacenti, con il sequestro complessivo di 2 grammi circa di ecstasy, 3 grammi circa di hashish e di oltre 350 grammi di marijuana. In particolare, nella serata inaugurale di giovedì i carabinieri hanno arrestato un 44enne di origini senegalesi e sabato una ventenne ferrarese, trovata in possesso di 8 dosi di ecstasy e 2 di hashish.