Arresto complicato in zona Gad. Fugge e aggredisce i carabinieri. Bloccato col taser, ma resta ferito

È stata una cattura complicata quella eseguita mercoledì pomeriggio da una pattuglia dei carabinieri in zona Gad. Il controllo di un soggetto è culminato con due militari all’ospedale e lo stesso sospettato rimasto ferito dopo essere stato immobilizzato con il taser. L’intervento si è concluso da un lato con l’arresto dell’uomo (poi portato a Cona per le cure del caso) e dall’altro con gli uomini dell’Arma medicati per ferite giudicate guaribili in cinque e sette giorni.

Un passo indietro. Tutto è cominciato alle 14 dell’altro ieri durante un servizio di controllo in zona Porta Catena. La pattuglia ha notato uno straniero sospetto il quale, si scoprirà, aveva con sé della marijuana. Alla vista delle divise, l’uomo si è allontanato velocemente in sella a una bicicletta, imboccando la ciclabile. I militari lo hanno quindi inseguito, uno a piedi e l’altro in auto, da via Gustavo Bianchi fino a via Liuzzo, dove è scoppiata una colluttazione. Lo straniero, dopo aver buttato a terra un involucro con dentro un grammo e mezzo di droga, ha iniziato a manifestare atteggiamenti aggressivi e violenti nei confronti dei militari, i quali hanno dovuto ricorrere al taser per immobilizzarlo. Circostanza nella quale, si diceva, l’uomo è rimasto lievemente ferito. Sul corretto utilizzo dello strumento da parte degli operatori, va chiarito, non ci sarebbe alcun dubbio. Prima di scagliare il dardo storditore, come da protocollo i carabinieri hanno avvisato l’aggressore per ben quattro volte. Non ottenendo risultati con le buone, sono infine ricorsi alla ‘scossa’. Nel mentre, il soggetto continuava a divincolarsi disordinatamente e pericolosamente, al punto che il dardo della ‘pistola elettrica’ lo ha raggiunto alla nuca. Una volta immobilizzato, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Ed è qui che qualcosa è andato storto. Durante le operazioni di rimozione, il dardo si è rotto e una piccola scheggia è rimasta conficcata nella carne. Anche per lui è stato dunque necessario un passaggio a Cona per rimuovere il pezzo di metallo, operazione per la quale (nonostante le condizioni non fossero gravi) era richiesto un piccolo intervento di tipo neurochirurgico.

Nel frattempo, anche i militari sono stati medicati per le lesioni riportate nella violenta colluttazione e poi dimessi. Lo straniero, 36 anni, è stato infine arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e subito rimesso in libertà, come disposto dal pubblico ministero di turno. Nelle prossime ore dovrà comunque comparire in tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto.

