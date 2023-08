Arriva a Ferrara ’L’ultima notte d’amore’ con Favino: Cinema al Parco Pareschi

FERRARA

"L’ultima notte d’amore" al parco Pareschi. Torna in corso Giovecca 148, torna il Cinema al parco grazie al prezioso contributo del mondo cooperativo Ferrarese. Questa sera alle 21.30 sarà proiettato infatti il film di Andrea Di Stefano, con protagonista Franco Amore, interpretato da Pierfrancesco Favino (foto). Amore è un poliziotto all’ultimo giorno di lavoro dopo trent’anni di integerrimo servizio nelle forze dell’ordine. Ha già anche a lungo meditato il discorso d’addio in cui ricorda di non avere mai sparato a nessuno anche se gli incarichi pericolosi non gli sono mancati. La sua nuova moglie, la figlia che studia all’estero e gli amici hanno organizzato una festa a sorpresa per lui quando, all’improvviso, viene richiamato in servizio perché è accaduto un fatto grave. Quella notte, metterà in discussione tutto. Il suo amico Dino, nonché suo partner da diversi anni, rimane ucciso in una rapina di diamanti. È così che l’ultima notte di Amore si rivelerà essere la più lunga di tutte. Prezzi dei biglietti: intero 6,50 euro, ridotto 5 (soci Coop, soci Arci, studenti e personale UniFe, under12, over60). Acquisto online su:www.boxerticket.iteventiarena-coop-alleanza-3-0-2. Info: 0532241419.