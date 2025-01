Arriva autoprestito, libri più veloci. La rettrice: "Ulteriore passo avanti"

Biblioteche più smart e accessibili: arriva l’auto-prestito all’Università di Ferrara, un nuovo sistema che vuole rendere il prestito dei libri un’operazione più veloce, intuitiva e autonoma. Il servizio, per la prima volta nel territorio di Ferrara e provincia, sarà attivo da lunedì 20 gennaio nella biblioteca chimico-biologica ’S. Maria delle Grazie’. Con l’auto-prestito sarà possibile effettuare autonomamente la registrazione, la restituzione e la proroga dei prestiti di materiale bibliografico.

"L’introduzione di questo sistema è un ulteriore passo del nostro ateneo verso il potenziamento dei servizi bibliotecari, che diventano ancora più accessibili e orientati alle necessità di chi ne usufruisce – commenta la rettrice Unife Laura Ramaciotti –. La nuova procedura aggiunge una ulteriore modalità di accesso al prestito, per quegli utenti che preferiscano gestire il prestito in maniera autonoma. Questa innovazione è in linea con il nostro costante impegno nel migliorare l’esperienza universitaria per tutta la nostra comunità, ottimizzando i tempi e promuovendo un accesso rapido e sicuro alle risorse di studio".

Basata sulla tecnologia Rfid (Radio frequency identification), la procedura permette di effettuare tutte le operazioni dalla postazione di auto-prestito, collocata all’ingresso della biblioteca. Dopo l’autenticazione tramite documento, sarà possibile scegliere il libro di interesse tra le monografie a scaffale aperto, registrarlo automaticamente e, al termine del periodo di prestito, restituirlo o prorogarlo senza l’intervento del personale bibliotecario. Il sistema permette inoltre di verificare la propria situazione prestiti.

Per assicurare la corretta gestione del patrimonio librario, tutti i libri collocati a scaffale aperto sono dotati di un microchip di sicurezza. Il personale bibliotecario sarà comunque disponibile per offrire supporto nell’utilizzo della postazione di auto-prestito e per assistere gli utenti in tutte le altre attività bibliotecarie, per ottenere opere non disponibili in biblioteca e richiedibili ad altre biblioteche nazionali e internazionali, e per fruire di molti altri servizi.