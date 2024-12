Arriva Babbo Natale. Giochi, doni e tombola. Luci e magia al Castello

Il cuore di Ferrara si è trasformato in un grande villaggio di Babbo Natale, dove centinaia di famiglie hanno vissuto un pomeriggio di piena magia e gioia. A far da cornice all’evento è stato il Castello estense, ai piedi del quale, dalle 14.30 alle 18.30 di ieri, elfi, animatori e Babbo Natale hanno accolto i bambini tra giochi in legno, enigmi, origami, storie animate e la tradizionale tombola di Natale.

La grande casa di Babbo Natale, la tombola di Mamma Natale, l’incanto dalla fabbrica dei giochi di una volta sono stati tra le tappe immancabili del pomeriggio che precede le feste natalizie. Un evento che ha coinvolto diverse centinaia di partecipanti, confermando il grande successo di una giornata pensata in particolar modo per le famiglie. La tombola del natale, l’area degli enigmi in legno, le storie animate a tema, gli origami di carta e la più grande collezione di giochi in legno in Italia sono state tra le mete che più hanno incuriosito i piccoli.

Grande successo ha ottenuto anche il concerto gospel a cura della Ferrara Gospel Choir, inizialmente saltato l’8 dicembre a causa del maltempo e quindi riprogrammato oggi nel cortile del Castello.

"Queste iniziative rappresentano lo spirito del Natale a Ferrara: un momento di unione, divertimento e bellezza per grandi e piccoli. Per la prima volta la nostra città ha ospitato il Villaggio di Babbo Natale, che fa parte del ricco calendario di eventi gratuiti voluti per animare la città e coinvolgere le famiglie nel periodo di festa", ha commentato il sindaco Alan Fabbri. "Quest’anno abbiamo dedicato un intero pomeriggio ai bambini che a Ferrara hanno avuto a disposizione un intero villaggio di Babbo Natale – ha detto l’assessore al Turismo Matteo Fornasini –. Un ringraziamento speciale va a Circowow, Ferrara Tua, la Regione e tutti i partner e sponsor".

Sempre ieri, l’arcivescovo Gian Carlo Perego ha visitato la mostra dei presepi di Villanova, fresca di inaugurazione.

La magia del Natale ferrarese non si ferma qui. Sono ancora tanti gli appuntamenti in programma per continuare a vivere l’atmosfera natalizia, già a partire da oggi, con il concerto ‘Jelly & Jam - Swing e canzone Italiana’ in piazza Cattedrale, a partire dalle 17. Martedì, per la Vigilia di Natale, si terrà il tradizionale presepe subacqueo nel fossato del Castello, a cura del Gruppo Subacqueo Ferrarese, con inizio alle 18. Fino al 6 gennaio ci saranno inoltre i mercatini di Natale e attività natalizie in centro.

L’organizzazione è a cura di Ferrara Tua con il patrocinio del Comune, della Provincia e della Camera di Commercio e con il contributo della Regione , il supporto della Fondazione Teatro Comunale e di InFerrara e il sostegno di sponsor privati (main sponsor, Hera). L’amministrazione ha previsto parcheggi straordinari gratuiti nei weekend e nei festivi in viale Cavour, piazza Ariostea e piazza XXIV Maggio.