Arriva ‘Bici in Comune’. Ciclabili ed eventi sportivi. Ecco i fondi per il progetto

Il Comune ha partecipato e vinto l’avviso pubblico di portata nazionale Bici in Comune, che ha per obiettivi quelli di incentivare la mobilità ciclabile e l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile, realizzare progetti di riqualificazione e messa in sicurezza delle piste ciclabili e organizzare eventi aggregativo-sportivi ciclistici. Il Comune si è classificato quarto in tutta Italia nella graduatoria riferita al cluster di riferimento (ovvero quello per Comuni da 50.001 a 300mila abitanti), che ha premiato 26 Comuni sugli 82 che avevano partecipato. L’importo complessivo del budget preventivato per la realizzazione del progetto è stimato in 113mila euro, di cui 24mila euro saranno stanziati dal Comune come cofinanziamento.

"Un nuovo progetto che si posiziona nei più alti posti in graduatoria nazionale: si tratta di un segnale, importante e ulteriore, del fatto che stiamo andando nella giusta direzione. Questo, in particolare, è un progetto che è perfettamente in linea con i principi di sostenibilità e sani stili di vita al centro dell’obiettivo di mandato. Ferrara, conosciuta nel mondo come la Città delle biciclette, dev’essere e sta diventando sempre più un esempio virtuoso di mobilità sostenibile non solo in Italia, ma anche in tutta Europa, per via della sua forte tradizione ciclistica, dei progetti di sensibilizzazione avviati e, non ultimo, di un costante lavoro di potenziamento dell’infrastruttura per incentivare l’uso di questo mezzo di trasporto sostenibile", ha detto il sindaco Alan Fabbri. "Dal 1995 Ferrara aderisce alla rete europea delle Cities for Cyclists e la bici è uno dei mezzi più utilizzati dai suoi abitanti. Eppure, negli ultimi anni, è stato rilevato come i giovani abbiano in parte abbandonato questa sana abitudine. Il nostro progetto vincitore ha infatti l’obiettivo di ricreare le condizioni per l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto principale, con azioni di promozione nelle scuole, eventi dedicati e rivolti a tutti e con la riqualificazione e riutilizzo di alcuni tratti di piste ciclabili in disuso" ha aggiunto l’assessore allo Sport Francesco Carità. ‘Tutti in bici’ è volto alla promozione dell’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile e che garantisce sani stili di vita: nello specifico saranno coinvolte le classi prima, seconda e terza delle scuole elementari dei comuni di Ferrara, Riva del Po e Mesola, Comuni firmatari di atto di partenariato. Nel corso dell’anno scolastico tutti i bambini coinvolti nelle attività del progetto parteciperanno ad attività di educazione stradale ciclistica, ideati e realizzati da istruttori qualificati di Uisp.

Inoltre, grazie alla collaborazione con le realtà del territorio Witoor, Po River e Slow Travel, durante l’anno scolastico saranno organizzati quattro eventi ciclo-aggregativi dedicati ai bambini delle scuole coinvolte. Witoor, che organizza la Bike Night, e Po River che organizza la ciclostorica ‘La Furiosa’ – entrambi apprezzati e rinomati eventi che caratterizzano la programmazione ferrarese – realizzeranno due eventi dedicati al progetto, ispirati ai due format, che saranno adattati per l’occasione alla partecipazione di persone di tutte le età e capacità. Inoltre, sempre per il progetto, Slow Travel organizzerà incontri e momenti di scambio a tema storico e culturale sulla bicicletta. È poi prevista la realizzazione di un percorso ciclo-turistico inclusivo e accessibile a tutti, attraverso la partnership tra i Comuni coinvolti, con partenza dal Castello di Ferrara per arrivare al Castello di Mesola.