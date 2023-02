Arriva ‘Extralishow’, sul palco una storia punk ai confini della balera

Da marzo arriva nei teatri d’Italia Extralishow, lo spettacolo-concerto con le letture e i travestimenti folli di Leo Mantovani, con i disegni dal vivo da Davide Toffolo, nella duplice veste di artista visivo e cantante al fianco di Mirco Mariani e il suo gruppo. Extralishow, regia di Betty Wrong (Elisabetta Sgarbi) e Luca Volpatti, partirà domani (alle 20.30) dal teatro Comunale. La musica che ha fatto ballare intere generazioni incontra l’elettronica, il rock e il pop in un’esplosione di suoni, ironia, gioia e leggerezza. Sarà uno spettacolo totale, tra musica, parole e disegno dal vivo con gli Extraliscio, gruppo che nel 2021 – in piena pandemia – ha conquistato Sanremo (con la canzone Bianca Luce Nera, il cui videoclip fu girato nella camera anecoica di Unife).

Dopo essersi esibiti non solo in tutta Italia, ma anche in Francia, America e Germania, gli Extraliscio, guidati dalla follia polistrumentale dell’eclettico Mirco Mariani, si presentano in una nuova formazione in quartetto per un imperdibile show. La sua voce, morbida e dolcissima, trasporterà il pubblico in un mondo di ritmi imprevedibili e di sogni, fluttuando su una commistione unica di generi musicali. Sul palco con Mariani (piano, chitarra Noise e voce), ci saranno Filippo Cassanelli (basso e contrabbasso), Gaetano Alfonsi (batteria) e Enrico Milli (mellotron, synth, tromba, flicorno e fisarmonica). Per l’occasione si unirà anche la voce graffiante di Davide Toffolo, frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti e tra i più amati disegnatori del panorama italiano e internazionale. Spetta all’attore Leo Mantovani sabotare il palco con divertenti racconti e pezzi di storia della musica folk.