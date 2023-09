Arriva Food&Science. Agricoltura, ecco le sfide

‘Food&Science’, una giornata d’incontri dedicati all’agricoltura. Un appuntamento in programma domani a Palazzo della Racchetta. Tra i temi che verranno trattati ci saranno genetica e cambiamenti climatici, ma anche emergenza idrica, utilizzo della chimica in agricoltura e corretta gestione del suolo. "L’evento di Confagricoltura – così l’assessore al Turismo, Matteo Fornasini – ha come obiettivo focalizzare l’attenzione e dare risposte concrete e serie alle questioni e alle sfide che i nostri agricoltori affrontano quotidianamente. L’idea di creare una rete e di promuovere la collaborazione tra il settore agricolo italiano, la scienza e la cultura è, a nostro avviso, vincente". "Un evento di divulgazione scientifica – ha ricordato il presidente di Confagricoltura, Francesco Manca – che si ispira al Festival di Mantova, anch’esso organizzato da Confagricoltura, dove le tematiche legate alla scienza della produzione e del cibo vengono affrontate in maniera creativa e accessibile. Un nuovo modo di raccontare il territorio che mette assieme scienza, agricoltura e cultura".

Nel dettaglio del programma. Inaugurazione alle 10, con il convegno ‘il futuro dell’agricoltura tra scienza e politica. Tea, genetica e nuove tecnologie’. Presenti il sindaco Alan Fabbri, la rettrice di Unife Laura Ramaciotti, il presidente della Commissione agricoltura del Senato Luca De Carlo, l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi e il presidente nazionale di Confagricoltura Massimiliano Giansanti. Nel pomeriggio alle 15 appuntamento dal titolo ‘poca o troppa: acqua e riscaldamento globale’. Alle 16.15 ‘un posto al suolo. L’agricoltura rigenerativa tra fertilità del terreno e cambiamento climatico’. Oltre al tema del cambiamento climatico e dei suoi effetti si punterà l’attenzione sull’importanza della risorsa suolo e sulle tecniche per migliorarne la fertilità. Alle 17.30, appuntamento con ’Quanta paura abbiamo della chimica?’.

