Arriva ’Hop!’, la festa della birra con musica dal vivo e street food

Al via la quarta edizione di HOP, la festa della Birra organizzata dalla Contrada Borgo San Giovanni che avrà inizio da oggi fino al 27 aprile compreso. A partire dalle 19.30, ogni sera ci sarà la possibilità di passare per la sede principale della Contrada in Via del Melo 105 per gustarsi un po’ di birra e mangiare dello street food locale, accompagnati anche dalla musica dal vivo a partire dalle 21. A introdurlo ci ha poi pensato il presidente della Contrada Salvatore Luca Battaglia: "Uno dei punti forti di questa festa è la nostra sede, che è stata ampiamente ristrutturata e decorata con olio di gomito e supporto economico dei nostri fedelissimi 168 soci. Qui si potrà gustare la birra di ‘Labeerinto’, un birrificio modenese fondato da una start-up e che piano piano si sta facendo conoscere. In più ci sarà modo di assaggiare piadine o panini preparati con eccellenze ferraresi. Preciso che l’ingresso è gratuito". Per quanto riguarda il lato musicale, Mario Gianati (responsabile dell’organizzazione delle serate) e Dario Stasi (curatore della programmazione musicale) hanno poi presentato i diversi artisti che intratterranno le serate con la propria musica: "Ci tengo a dire che tutti gli artisti che verranno sono davvero validi. La prima sera - spiega Gianati - ci saranno i Sixteen Tones (Country Rock), la seconda sera Alex Mari & The Lovers (Rock melodico italiano), la terza sera Annalisa Vassalli - Soul Heroes Project (Musica Soul), la quarta serata The Bang (musica Soul) e la quinta serata avremo i Kalé duo (musica Pop italiana)".

"Quest’anno - sottolinea Stasi - la qualità generale della festa è davvero alta. Oltre al cibo e alla birra, gli artisti che verranno a esibirsi durante queste cinque serate sono molto conosciuti a livello locale. Siamo contenti di esser riusciti a portarli alla Contrada: il nostro obiettivo è sempre quello di migliorarci ogni edizione e speriamo di poter coinvolgere anche artisti provenienti da altre città".

Riccardo Fattorini