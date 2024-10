Arriva il bilancio delle Giornate Fai: "Oltre quattromila i vistatori"

Sono stati quattromila i visitatori che sabato 12 e domenica 13 scorsi, per la tredicesima edizione delle Giornate del Fai d’Autunno, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, hanno avuto accesso a tre luoghi della città solitamente inaccessibili e poco conosciuti dagli stessi ferraresi. "Partecipare alle Giornate Fai – ha ricordato Barbara Pazi, delegata ferrarese del Fai – non è solo un’occasione per scoprire e per godersi il patrimonio che ci circonda, ma anche un modo concreto per contribuire alla sua cura e alla sua valorizzazione. Abbiamo assistito ad un pubblico di cittadini entusiasta, assolutamente corretto e composto, felice di poter usufruire di questa possibilità. Un pubblico in aumento rispetto agli anni passati e un gruppo di volontari sempre più preparati ed entusiasti di essere i ciceroni della propria città". I numeri dell’iniziativa sono stati presentati ieri nella sede della Prefettura di Ferrara alla presenza del Prefetto Massimo Marchesiello, di Barbara Pazi, Piero Sinz, Viviana Babacci del Fai di Ferrara, di Carla di Francesco, delegata Fai dell’Emilia Romagna, Emanuele Maria Pirani diacono di San Giorgio e di Paola di Stasio, docente all’istituto tecnico Aleotti. Proprio Palazzo Giulio d’Este, sede della Prefettura, è stato uno dei tre luoghi designati dal Fai a Ferrara ed è stato meta di 1433 visitatori. Sono 1626 i curiosi che hanno avuto accesso alla Chiesa di San Paolo, da poco restituita al culto dei cittadini, e 761 sono state le visite alla Basilica di San Giorgio fuori le mura.

"Un’iniziativa entusiasmante – ha sottolineato Marchesiello – che ci ha visti ben felici di partecipare e di continuare un percorso che ci vuole sempre più vicini ai cittadini, anche con manifestazioni di questo genere". Spiega Carla di Francesco: "L’originalità delle Giornate Fai d’Autunno consiste anche nell’inaspettata varietà delle scelte, nella sorpresa che sempre si rinnova di ciò che la nostra rete regionale identifica per le aperture. Le Giornate sono, quindi, un’occasione unica per conoscere le tante sfaccettature del nostro patrimonio culturale e artistico: un viaggio che porta a conoscere palazzi storici, ville, chiese e collezioni d’arte, ma anche laboratori artigiani, esempi di archeologia industriale e siti produttivi con un programma di itinerari nei borghi e percorsi in aree naturalistiche, parchi urbani, orti botanici e speciali aperture dedicate alla sostenibilità e alla conoscenza della natura e del paesaggio".

Lauro Casoni