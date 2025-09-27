Arriva il generale Kalenda. L’abbraccio della Finanza

Il 25 settembre, il comandante regionale della Guardia di Finanza, generale di divisione Paolo Kalenda, ha fatto visita ai Reparti del territorio estense. Accompagnato dal comandante provinciale Gabriele Sebaste, l’ufficiale si è presentato alle Tenenze di Comacchio, Codigoro e Cento per incontrare i militari in servizio ai quali "ha rivolto il proprio apprezzamento – così una nota – per la professionalità e l’impegno costantemente profuso, incoraggiandoli a mantenere un’azione operativa incisiva in tutti i settori di servizio istituzionali".

A Ferrara, poi, ha incontrato il prefetto Massimo Marchesiello e il procuratore Andrea Garau, a seguire la visita alla caserma “Bruno Bolognesi”, dove ha incontrato i militari del Comando provinciale, del Nucleo di polizia economico finanziaria e del gruppo che ha ringraziato per le attività di servizio portate a termine dall’inizio dell’anno, "esortandoli a proseguire nell’importante e meritoria attività a tutela della legalità a servizio della popolazione ferrarese".

Ai rappresentanti dell’Associazione nazionale finanzieri d’Italia ha inteso, poi, rivolgere sentimenti di stima "per l’opera di divulgazione dei valori e delle tradizioni del Corpo che quotidianamente assicurano, elogiandone la disponibilità e l’attaccamento che tuttora li lega ai valori fondanti della Guardia di Finanza".

Successivamente, nel corso di un briefing operativo, il comandante provinciale, alla presenza di tutti gli ufficiali, ha illustrato al generale le peculiarità socio-economiche della provincia estense nonché le principali attività operative in corso e concluse negli ultimi mesi. Al termine della visita, il colonnello Sebaste ha espresso, a nome di tutti i finanzieri ferraresi, "un sentito ringraziamento al comandante regionale per le attenzioni che rivolge quotidianamente a tutti i reparti della provincia estense".