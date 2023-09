Arriva ’Il granchio nel piatto’

’Il granchio nel piatto’: è questo il titolo dell’evento organizzato dal circolo Fratelli d’Italia di Vigarano Mainarda il 16 settembre, "con il preciso scopo – spiega Oskar Spath, presidente e coordinatore, di dare il nostro piccolo contributo a sensibilizzare l’opinione pubblica e diffondere la consapevolezza, per poter arginare la proliferazione di questo crostaceo". Dall’idea all’organizzazione della serata: "L’iniziativa – prosegue Spath – nasce con l’intento di essere vicini ai pescatori, agli allevatori di vongole e a tutti coloro che stanno subendo un grave danno derivante dalla presenza di questo vorace crostaceo. Pertanto, sabato 16 settembre, presso il centro piscine Naturalis di via Rondona, alle 19, avrà luogo l’evento.

L’appuntamento è uno dei molti in calendario sul territorio per sensibilizzare l’opinione pubblica sui danni ecologici ed economici che il granchio blu può causare all’habitat del Po. Alle 19 interverrà il senatore Alberto Balboni, alle 20 seguirà l’aperitivo e alle 20.30 la ’ maccheronata al granchio blu’. "Sarà una piacevole occasione – spiega il coordinatore – per fruire di un momento politico d’informazione circa la problematica e le azioni poste in essere dal governo, il tutto coniugateo a un’esperienza culinaria".