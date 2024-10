Arriva il ’Il treno delle storie’ . Un viaggio speciale sul territorio

"Il treno delle storie", anche quest’anno, fermerà a Fiscaglia. Domani alle 14.45, dalla stazione di Ferrara, partirà un treno speciale con a bordo saltimbanchi, musici, individui eccezionali e narratori, pronti ad accompagnare i passeggeri in un viaggio lungo la pianura ferrarese, alla scoperta delle storie del territorio e delle sue ferrovie, ma anche di straordinari artisti provenienti da tutta Italia. La fermata sarà alla stazione di Migliaro: dal piazzale, alle 15.45, prenderà il via lo spettacolo itinerante che raggiungerà piazza XXV Aprile, pronta ad accogliere il pubblico per un pomeriggio alla riscoperta della memoria storica e popolare orale del territorio. L’iniziativa è curata dall’Officina teatrale A_ctuar, con la collaborazione del Comune di Fiscaglia e la partecipazione degli alunni della scuola media. "È un progetto che abbiamo accolto con molto entusiasmo nella prima edizione (che ha toccato Migliarino e Massa Fiscaglia) e ha avuto un importante riscontro sul nostro territorio. Siamo lieti di ospitarla nuovamente, auspicando in una grande partecipazione". L’assessore alla Cultura Chiara Guerci ha evidenziato la novità di quest’anno, rappresentata dalla "collaborazione con la scuola secondaria di primo grado di Fiscaglia e per questo ringraziamo il dirigente scolastico Nicola Bianchin e le insegnanti per l’importante collaborazione ricevuta". L’assessore Francesco Sovrani ha rivolto un ringraziamento "ai nostri concittadini, nonché ai portatori di memoria per l’aiuto attivo a questo progetto".