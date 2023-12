Arriva il Natale in Rivana. Sabato gran serata

Domani sera al Rivana Garden, in via Gaetano Pesci, alle 21 la ’Ferrara Gospel Choir Academy’ organizza l’evento intitolato ’Christmas Gospel Vibes Tour’. Per chi desidera partecipare al concerto, è fortemente consigliata la prenotazione al numero 3703618173. I biglietti sono disponibili al prezzo di 10€, mentre per i bambini sotto i dieci anni il costo è di 8€. L’evento vuole essere un’opportunità per immergersi nella bellezza della musica gospel e per abbracciare l’essenza del Natale in compagnia di amici e parenti.