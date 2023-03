Arriva il presidente Mattarella Inaugurerà l’anno accademico L’evento al Comunale in aprile

Si terrà alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’inaugurazione dell’anno accademico 202223 dell’Università degli Studi di Ferrara, 632° dalla sua fondazione.

"Sono e siamo onorati di poter inaugurare il nuovo anno accademico del nostro Ateneo alla presenza del Presidente della Repubblica, che ringrazio per aver accettato il nostro invito – commenta la Rettrice dell’Università di Ferrara Laura Ramaciotti –. Di questa presenza così illustre ho voluto dare annuncio oggi, nel giorno in cui ricorre la fondazione della nostra Università, avvenuta il 4 marzo del 1391. Il presidente Mattarella rappresenta un punto di riferimento per la nazione e in particolare per i giovani, su cui questa cerimonia vuole quest’anno concentrarsi".

L’inaugurazione si svolgerà nella mattina di martedì 4 aprile nella splendida cornice del Teatro Comunale di Ferrara (Corso Martiri della Libertà, 5). Dopo l’esecuzione dell’inno europeo e dell’inno nazionale a cura del Coro di Ateneo e del Conservatorio Girolamo Frescobaldi, la Magnifica Rettrice Laura Ramaciotti terrà la tradizionale relazione sull’Ateneo.

Prolusore sarà Patrizio Bianchi, professore emerito dell’Università di Ferrara, già Rettore e Ministro della Repubblica. La prolusione prenderà le mosse dalla figura di Nicolò Copernico, che nel 1503 si laureò in Diritto Canonico nell’Università di Ferrara, per riflettere sul ruolo cui oggi sono chiamate le università e le studentesse e gli studenti, il cui orizzonte è sempre più quello internazionale, come lo fu quello dello scienziato polacco.

La cerimonia prevede inoltre gli interventi del Consiglio degli studenti e del Consiglio del personale tecnico amministrativo di Unife. L’evento potrà essere seguito in streaming sul canale Youtube dell’Università di Ferrara. Nel corso della diretta streaming sarà attivo il servizio di interprete nella Lingua dei Segni Italiana (LIS). L’ingresso al teatro sarà limitato agli accreditati alla cerimonia. Maggiori informazioni nei prossimi giorni sul sito Unife.it