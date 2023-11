Arriva il tempo dell’educazione finanziaria

"È l’ora dell’educazione finanziaria", è il tema della sesta edizione del mese dell’educazione finanziaria, promosso dal comitato per la

programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin), per favorire in tutta Italia lo sviluppo della

cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale. Diverse le iniziative dedicate in particolare al mondo della scuola, dove a breve l’educazione finanziaria dovrebbe essere inserita all’interno dell’insegnamento dell’educazione civica per migliorare le conoscenze di base in tema di gestione delle finanze personali; acquisiscono centralità nel percorso

formativo la finanza, il risparmio e l’investimento, con l’obiettivo di rendere i ragazzi cittadini consapevoli, capaci di partecipare pienamente alla

vita economica del Paese.

In tale ambito UniGens - Organizzazione di Volontariato ha promosso, all’istituto tecnico economico Bachelet, in via Monsignor Ruggero Bovelli, un incontro sul tema ‘L’impresa e la banca’. Emilia Dimitri, dirigente del Bachelet, ha evidenziato che "la politica di finanziamento aziendale e la correlazione temporale tra fonti di finanziamento ed impieghi di capitale sono elementi fondamentali per

realizzare una struttura finanziaria ottimale e le condizioni di equilibrio

e solidità dell’impresa. La scelta tra le fonti di finanziamento deve essere fatta in funzione dell’investimento, per garantire il raggiungimento di una condizione di equilibrio finanziario nel breve,

medio e lungo termine ed evitare crisi di liquidità. Pertanto è importante conoscere le caratteristiche delle diverse fonti di finanziamento, la differenza tra le fonti interne ed esterne e tra queste quelle aventi natura finanziaria, ossia i debiti bancari". Sono intervenuti Domenica Ludione, Funzionario in rappresentanza dell’Ambito Territoriale di Ferrara, e Giovanni Bottega, consigliere UniGens Region Centro-Nord che ha concluso: "E’ fondamentale per l’impresa conoscere bene i propri

potenziali finanziatori e in tale ottica Unigens ha incentrato il

proprio intervento sugli elementi utili a comprendere la complessità della relazione tra l’impresa e i soggetti ai quali si rivolge per la definizione dei propri bisogni di supporto creditizio".