Arriva il via libera a settanta ‘ortisti’: "Un’occasione per fare comunità"

Da qualche giorno, con la suddivisione delle piazzole, è arrivato il via libera agli oltre 70 ‘neo ortisti’ che hanno ottenuto l’assegnazione di uno spazio nei nuovi orti comunali. A breve si aggiungeranno a loro con 7 piazzole la Caritas parrocchiale di Penzale e l’Emporio Solidale con un progetto di coltivazione condivisa. "So esserci stato qualche piccolo errore iniziale che ha causato qualche lieve disagio a chi è partito prima del tempo – così il vicesindaco Vito Salatiello –. Ad ogni modo c’è posto per tutti e, risolta questa, da qui in avanti non si potrà ripetere più. Ringrazio anche per la pazienza portata per l’avvio, ma la volontà di consegnare gli spazi già pronti per la primavera ha fatto i conti con il maltempo del mese di marzo". Al netto di ciò, prosegue Salatiello, "mi auguro e sono convinto che sia l’occasione per fare comunità e stringere relazioni: ieri sera (venerdì, ndr) sono passato a trovarli ed era un bellissimo ‘collage’ di persone: a breve faremo una bella inaugurazione" Al mattino, invece, il vicesindaco ha partecipato a ‘Naturalmente in tour’ dell’istituto comprensivo 4, scuola di Casumaro. Insieme ai ragazzi delle scuole, guidati dalla professoressa Fregola, "abbiamo effettuato alcune tappe in paese in cui sono state svolte delle letture per sensibilizzare sul tema degli alberi. Ho chiesto ai ragazzi e alle ragazze di prendere spunto dall’importanza collettiva delle piante".