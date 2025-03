Arriva in centro Bell’Italia tour: "Prodotti tipici e degustazioni"

Ferrara si prepara ad accogliere l’evento Bell’Italia Tour, una grande manifestazione dedicata all’eccellenza enogastronomica del nostro Paese. Da oggi a domenica, piazza Trento Trieste diventerà il palcoscenico per un viaggio alla scoperta dei sapori autentici delle diverse regioni italiane. L’evento offrirà ai visitatori l’opportunità di conoscere i produttori di prodotti tipici provenienti da tutta Italia, che parteciperanno alla kermesse con le loro specialità, tra cui formaggi, salumi, dolci e prodotti della panificazione tradizionale. Sarà anche possibile partecipare a degustazioni guidate per apprendere i segreti della produzione di queste prelibatezze che raccontano storie di passione, tradizione e qualità.

Nicola Scolamacchia, presidente di Confesercenti Ferrara, sottolinea l’importanza di questa manifestazione per la città: "Bell’Italia rappresenta un momento fondamentale di contaminazione tra le eccellenze gastronomiche del nostro Paese, che si intrecciano in una continua vivacità e scambio. Ferrara, come sempre, si conferma come una città dinamica, che sa accogliere eventi di grande valore culturale ed enogastronomico, dimostrando un forte impegno nella valorizzazione del territorio e delle tradizioni culinarie". Angela Travagli, assessore a Fiere e Mercati, commenta: "Bell’Italia Tour è un evento molto atteso che ancora una volta sceglie Ferrara come tappa d’eccellenza per celebrare la qualità dei prodotti enogastronomici italiani. Si tratta di un’opportunità unica per scoprire sapori autentici, incontrare produttori e apprezzare un patrimonio che racconta storie di tradizione, passione e qualità".

L’ingresso alla manifestazione sarà gratuito per tutti, con orari di apertura dalle 10 alle 20. Un’occasione imperdibile per gli amanti della buona tavola e per chi vuole scoprire le straordinarie diversità culinarie che caratterizzano il nostro Paese. L’appello degli organizzatori in vista dell’avvio della kermesse in piazza è affidato a poche parole: "Non mancate all’appuntamento con Bell’Italia Tour".

re. fe.