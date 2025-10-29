Arriva la ’Carovana della Pace’. Acli, la tappa di ’Peace at work’: "Dove c’è lavoro fiorisce il rispetto"

In città la tappa del tour nazionale ‘Peace at work - Il lavoro costruisce la pace’. Un appuntamento organizzato da Acli e patrocinato dal Comune, in calendario venerdì. I dettagli sono stati presentati dall’assessore Angela Travagli con i presidenti delle Acli Mauro Gambaccini e Paolo Pastorello, e Luca Maiorano, dirigente scolastico del Carducci. "Si tratta di una iniziativa voluta fortemente dall’Acli nazionale che toccherà 70 città italiane – così il presidente regionale Pastorello – e ogni città avrà una propria connotazione nel declinare i temi della pace e della dignità del lavoro. A Ferrara, ultima tappa regionale prima di spostarsi nel Veneto, si andranno a toccare i concetti del dialogo e della solidarietà come basi per una pace concreta e duratura".

L’obiettivo della campagna è mobilitare la rete Acli e i territori in un grande percorso civile, sociale e culturale per rafforzare il legame tra impegno sociale, dignità del lavoro e cultura della nonviolenza. Il viaggio si concluderà a Strasburgo il 18 dicembre con un appello europeo per una nuova stagione di dialogo e disarmo.

"Il lavoro è un potente strumento di pace – ha affermato l’assessore Travagli – e dove c’è lavoro dignitoso, giusto e sicuro, fioriscono il rispetto e la coesione sociale. Come assessorato alle Politiche del lavoro e alle Pari opportunità, stiamo costruendo percorsi concreti per un’occupazione equa e inclusiva, dal contrasto al caporalato al sostegno alle vittime di tratta con il progetto ’Common ground’. Crediamo che il lavoro equo e dignitoso sia la base di una società più giusta, solidale e in pace con sé stessa".

Ma ecco la giornata della tappa ferrarese. Si inizierà alle 9, alla Sala della Musica, dove sarà protagonista la classe 3 H del Carducci, indirizzo Economico sociale, con le docenti Giovanna Albo e Alessia Calzolari. Alle 11 è in programma la visita dei membri della presidenza nazionale Acli nella postazione della Carovana della Pace 2025 posizionata nel centro storico della nostra città patrimonio Unesco, davanti alla ex chiesa di San Romano nell’omonima via. Sempre alle 11 si svolgerà un incontro pubblico al quale parteciperanno Paolo Pastorello e Mauro Gambaccini con i membri della presidenza Acli provinciale e Andrea Banzi (Us Acli) e e altre istituzioni territoriali. Sarà presente anche l’arcivescovo Gian Carlo Perego e presidente della Fondazione Migrantes.

Venerdì pomeriggio, infine, a partire dalle 16 verrà allestita una seconda postazione informativa negli impianti sportivi dell’Us Acli, in via Misericordia. Mario Tosatti