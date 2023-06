Arriva la Mille Miglia Ferrari e auto d’epoca La storia sfila in centro

Ferrara è pronta ad accogliere il passaggio della 1000 Miglia. La carovana della Freccia rossa attraverserà la città oggi, nel corso della prima giornata di gara. Una volta partite da Brescia, le vetture vireranno in direzione lago di Garda e passeranno da Desenzano, Sirmione e Peschiera. Dopodiché sarà la volta di Verona e Bovolone. Giunti in città, i bolidi attraverseranno via Maragno, via Fratelli Rosselli, via Canapa, via Bacchelli e corso Ercole I d’Este. Gli equipaggi si affacceranno poi in largo del Castello. Costeggiando il lato orientale del Castello, proseguiranno lungo corso Martiri della Libertà sino a piazza Trento Trieste dove ci sarà il terzo controllo orario di giornata. Torneranno poi su corso Giovecca e attraverseranno piazzale delle Medaglie d’Oro per lasciare i territori emiliani per la Romagna. La prima auto ad arrivare sarà del Ferrari Tribute: indicativamente dalle 16.30 le auto del Cavallino faranno il loro ingresso in città seguite, verso le 17.30, dal convoglio Green e immediatamente dalle auto storiche con il primo transito di 1000 Miglia previsto verso le 17.45. Disposto il divieto di transito in piazza Savonarola, corso Martiri della Libertà, piazza Trento Trieste, Viale Orlando Furioso, corso Ercole I d’Este, via Arianuova, viale Cavour, largo Castello, corso Giovecca, via Borgo dei Leoni, via Palestro.