Arriva la nuova casa funeraria: "Sarà moderna con fioreria, sala del commiato e più servizi"

Una nuova casa funeraria. Il via libera ufficiale alla realizzazione del manufatto – che in realtà è una riconversione e ristrutturazione dell’edificio di via Mortara 78 – è arrivata dalla giunta l’altro giorno. Il quadro economico dell’intervento è piuttosto articolato, ma in definitiva possiamo dire – spulciando la delibera presentata dall’assessore alle Politiche Sociali, Cristina Coletti – che l’investimento complessivo ammonta a poco più di tre milioni di euro. Gli interventi, si legge nella delibera, "consistono in opere di rifunzionalizzazione immobiliare, senza aumento dei volumi di superficie e senza incremento delle aree impermeabilizzate". Non solo. Amsef, prosegue il documento, "si propone di dotare il Comune di una serie di servizi complementari e aggiuntivi a quanto già fornito dall’attuale camera mortuaria, in una sede molto più accogliente e riservata e di cui tutti potranno usufruire".

L’obiettivo è quello di dotare la città di "un moderno servizio di cui è sprovvista, contrariamente a quanto avviene in comuni vicini". L’intervento, reso concretamente fattibile a seguito del trasferimento dei locali del centro per l’impiego nella nuova sede di viale IV Novembre, sarà realizzato "secondo i dettami della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico, sfruttando anche il parcheggio già presente".

La struttura. "L’edificio al centro dell’intervento – si legge ancora nella delibera – si sviluppa su tre piani, per circa 1.100 metro quadri complessivi. Al piano terra, hanno sede la fioreria e il servizio di trasporto funebre. Al primo piano saranno realizzati i locali del commiato e una sala per le funzioni, mentre il secondo piano sarà dotato di nuovi spogliatoi per gli operatori, di celle per la conservazione delle salme e la tanatocosmesi, con un altro locale polifunzionale". Al momento, Amsef ha presentato il progetto definitivo, per cui il prossimo passaggio tecnico è quello dell’apertura di una gara d’appalto finalizzata all’affidamento dei lavori. A questo proposito, recita il documento licenziato dalla giunta, "sono già stati condivisi i necessari passaggi, sia con la Soprintendenza, che con l’azienda Usl".

"Con la realizzazione di questo intervento – esplica il documento – si potrà ottimizzare il rito funebre valorizzando così anche la persona defunta, nella memoria dei propri cari attraverso luoghi funebri accoglienti, rassicuranti, anche come segnale di uscita e ‘riscatto’ dal periodo precedente in cui esisteva lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19 che non ha permesso alle persone di presenziare a questi momenti importanti di commiato, viste le restrizioni sanitarie previste". E, tra l’altro, la realizzazione di questa operazione rientra a pieno titolo nelle linee di mandato del sindaco contenute nel documento unico di programmazione. La ‘città a misura di famiglia’ volta a rafforzare, fra le altre, "azioni a favore di welfare di comunità".