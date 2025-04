Arriva ’La salute scende in piazza’ : "Stand e banchetti in Ariostea per promuovere stili di vita sani"

Una giornata per parlare di salute e per promuovere la prevenzione e i corretti stili di vita. Domani, dalle 10 alle 18, nell’anello di piazza Ariostea "La salute scende in piazza", con tanti stand e banchetti per accogliere i cittadini di tutte le età e offrire informazioni e materiali a cura delle numerose realtà associative attive sul territorio in ogni ambito sanitario. Organizzatori della manifestazione sono i giovani volontari del Sism (Segretariato Italiano Studenti in Medicina) di Ferrara, in collaborazione con Avis. L’evento beneficia del patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sociosanitarie, delle Aziende Sanitarie Ferraresi e dell’Università degli Studi di Ferrara. "Sarà una giornata di salute e conoscenza – le parole dell’assessore Cristina Coletti –, piazza Ariostea è la cornice ideale per una manifestazione di grande rilievo, che celebra la salute a tutto tondo e mira a sensibilizzare i cittadini ad approfondire i temi riguardanti il loro benessere, nell’ottica di mantenere una vita sana nella propria quotidianità. La prevenzione è la prima forma di cura e queste manifestazioni sono sempre essenziali, in quanto pensate per coinvolgere trasversalmente ogni fascia di età. L’iniziativa è anche una maniera per riconoscere lo straordinario lavoro dei professionisti e dei tanti volontari delle associazioni che saranno presenti in piazza, dimostrando quell’unità d’intenti che si traduce in una grande capacità di assistenza dei cittadini più fragili". "E’ bello vedere quanto interesse ci sia, da parte dei futuri medici, per la prevenzione e per la parte di relazione con il paziente – ha dichiarato Nicoletta Natalini, direttore generale di Ausl Ferrara -. La finalità di questa iniziativa è infatti quella di coinvolgere la cittadinanza in un percorso di vita. L’azienda sanitaria sarà presente a 360 gradi con tante iniziative che fanno parte della nostra attività quotidiana e che porteremo fuori dagli ambulatori e tra la gente, per raggiungere quante più persone possibile, dal bambino all’anziano". La giornata, ad accesso libero, è focalizzata sulla sensibilizzazione dei cittadini su argomenti come la donazione di sangue, midollo e organi, e le malattie neurodegenerative, ma anche su questioni legate alla disabilità. I professionisti e i volontari presenti in piazza effettueranno anche dimostrazioni pratiche di manovre salvavita di pronto soccorso. Ci sarà anche un’area dedicata ai più piccoli, con l’ospedale dei pupazzi allestito per dimostrare ai bambini che non devono temere di approcciare i medici per curarsi.