Arriva la stretta anche in centro Orario ridotto per il Kebab

Era il sei luglio scorso quando il vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Nicola Lodi, proprio da queste colonne, annunciava un giro di vite su alcune attività della zona Gad. Per la verità, l’obiettivo dichiarato dell’amministrazione era quello di estendere le restrizioni anche alle zone più centrali. Ed ecco che, l’altro giorno, è stata emanata un’ordinanza di riduzione dell’orario che ha colpito il ‘Turkish Kebab’ di via Mazzini, 27. Al momento, si tratta del locale più ‘centrale’ ad essere stato raggiunto da un provvedimento restrittivo. Sì, perché fino a ora le limitazioni – anche più pesanti, fino alle revoche delle scia come nel caso del minimarket di via Ortigara o all’ex Unic Pub di IV Novembre – avevano riguardato per lo più il quartiere Giardino. Ora la stretta è arrivata in centro e, fanno capire dal Comune, quella applicata al Turkish Kebab potrebbe essere la prima di una lunga serie. Ma veniamo al provvedimento. Il documento firmato dal sindaco Alan Fabbri prevede che il locale, per sei mesi, debba abbassare la saracinesca alle 16 di ogni giorno fino alle 7 del giorno successivo. Al di là dell’enunciazione delle sanzioni previste in caso di violazioni alle disposizioni, all’interno del documento si esplicita che "l’ordinanza rimane efficace e si conferma anche in caso di subingresso o nuova apertura di attività da parte di ogni altro soggetto che evidenzi la continuità con le precedenti gestioni". Comunque, qualora si dovessero riscontrare ulteriori problemi di ordine pubblico, il Comune si riserva la possibilità di disporne la chiusura definitiva. È stata la Questura a compilare una dettagliata relazione sui controlli effettuati al Turkish Kebab, all’interno della quale vengono riportati gli esiti dei controlli effettuati dagli agenti di polizia. Risale a metà novembre del 2021 il primo verbale in cui i poliziotti contestavano al titolare del locale – un cittadino turco nato nel 1966 – la vendita di cinque bottiglie di birra a un minorenne. L’ultimo episodio in ordine cronologico risale all’8 luglio scorso. Stando alla relazione della Questura, il titolare del locale avrebbe somministrato una birra in alcuni bicchieri di plastica, che poi ha distribuito ai clienti, che hanno poi pagato direttamente alla cassa. Nulla di straordinario fino a qui. Peccato, però, che fossero quasi le cinque del mattino. E la legge invece imponga ai proprietari dei locali di somministrazione, di sospendere la loro attività entro le tre del mattino. Due infrazioni, è arrivata la stretta.