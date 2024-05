Arriva la tappa dei talenti del Giro Next Gen : "I giovani ciclisti si sfidano sulle nostre strade"

Sta per terminare la Corsa Rosa "dei grandi", ma a distanza di due settimane dalla fine transiteranno per il territorio comunale di Bondeno le nuove promesse del ciclismo nell’ambito del Giro Next Gen (precedentemente: Giro d’Italia Under23). Sabato 15 giugno 2024, in occasione della settima e penultima tappa del Giro che si snoderà da Montegrotto Terme (Pd) a Zocca (Mo), i giovani corridori transiteranno per il comprensorio matildeo: arriveranno dal ponte sul Po che collega Ficarolo a Stellata, dopodiché proseguiranno lungo la strada provinciale 18 transitando per Ponti Spagna, arrivando quindi a Bondeno capoluogo dal quartiere di Borgo Scala. I ciclisti proseguiranno lungo la strada provinciale 69 (via Virgiliana).