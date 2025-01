Arriva la Winter Games. Sport e inclusione a scuola: "Instillare i valori olimpici"

Inizia il conto alla rovescia per l’apertura dei giochi di Milano Cortina 2026 con la Winter Games Week che si terrà dal 3 al 7 febbraio in tutt’Italia e nelle scuole ferraresi, con attività didattiche e sportive ispirate ai valori olimpici e paralimpici. L’evento è stato presentato oggi in una conferenza stampa alla presenza dell’assessore allo Sport Francesco Carità, l’assessora alla Pubblica Istruzione Chiara Scaramagli, il referente dell’Ufficio di coordinamento educazione fisica e sportiva di Ferrara Andrea Vanini, in rappresentanza del CONI Mirko Rimessi e il presidente CIP Ferrara Giuseppe Francesco Alberti.

"Si tratta di una settimana di attività legate allo sport e all’inclusione che speriamo coinvolga il maggior numero possibile di studenti ferraresi di ogni età", si augura l’Assessore allo Sport Francesco Carità. "Sarà un’occasione d’oro per diffondere assieme alla cultura dello sport anche quella della socialità, dell’accoglienza, del coinvolgimento, all’insegna del divertimento sano e salutare. Sarà inoltre un momento di riflessione sui valori olimpici e paralimpici". Ferrara avrà un ruolo da protagonista in quanto sarà una delle tappe per cui passerà la torcia olimpica e paralimpica. Inoltre, come ricorda il presidente CIP Ferrara Giuseppe Francesco Alberti: "Ferrara è all’avanguardia per quanto riguarda le attività sportive olimpiche e paraolimpiche, perché quest’anno ne abbiamo in previsione sei o sette. Penso che in Emilia-Romagna non ci sia nessuna città in grado quest’anno di organizzare manifestazioni così importanti".

La Winter Games Week non si limita alla sola attività fisica, ma si coinvolgono tutte le materie di studio. L’iniziativa propone nuovi approcci di sperimentare lo sport ma lascia totale libertà alle scuole di creare attività originali. "Nel 2024 furono 230mila i partecipanti e chiediamo alle scuole del nostro territorio di dare il proprio contributo al successo di questa iniziativa", aggiunge l’Assessora alla Pubblica Istruzione Chiara Scaramagli. "L’obiettivo è avvicinare i più giovani ai valori sportivi attraverso una esperienza formativa ed educativa". L’iscrizione è gratuita e si può effettuare online fino al 2 febbraio.

Damiano Moscardi