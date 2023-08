Arriva Poggio Arena Live: Rosa Chemical, Finesse, K1B4, Alep, Semmy J, Wawy, Izunn, Sarah - Poggio Renatico

POGGIO RENATICO

Si sta avvicinando la fantastica tre giorni dove arriveranno big della musica e si sta anche dando il via a una particolare promozione. "E’ una speciale promo di Ferragosto per il Poggio Arena Live, che riguarda il concerto del 26 agosto con Rosa Chemical e Finesse – annunciano gli organizzatori - abbiamo una sorpresa emozionante per i tanti ragazzi, fans di questi due personaggi". E spiegano l’iniziativa che avrà il via da domani. "Ci sono infatti 300 biglietti in promozione per il concerto di Rosa Chemical e Finesse – proseguono – un occasione che non ci si può far lasciare scappare per godersi la loro musica dal vivo. Il prezzo, infatti sarà di soli 15 euro per quella che sarà una serata indimenticabile, piena di energia positiva e performance straordinarie e questo duo di talentuosi musicisti che farà ballare e cantare fino all’alba". E spiegano come fare. "I biglietti sono limitati, quindi bisogna affrettarsi – dicono – bisogna cliccare sul link che sarà pubblicato da domani sulla pagina social Poggio Arena Live e che porta a vivaticket. Lì si potrà acquistare il biglietto e assicurarsi di essere parte di questo evento straordinario". E le sorprese non finiscono qui perché durante quella serata si potrà assistere anche all’esibizione dei mitici rapper K1B4, Alep, Semmy J, ai giovanissimi talentuosi Wawy e Izunn e alla favolosa Sarah. Tre giorni che vede unite la Pro Loco al suo primo evento che vede la partecipazione di artisti di fama nazionale e la volontà dell’Amministrazione comunale di valorizzare il Parco del Ricordo. E’ così che il 25 agosto dalle 21.30 ci sarà DJ Prezioso, il giorno dopo Rosa Chemical e Finesse e il 27 agosto Le Vibrazioni la cui prevendita dei biglietti è su Vivaticket.

Laura Guerra