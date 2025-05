Arriva ‘The truth on Sendai City’ . Animazione visionaria all’Apollo

Dopo il successo nei festival internazionali, arriva anche a Ferrara, oggi alle 19 al cinema Apollo, The truth on Sendai City, primo lungometraggio dell’artista e regista bolognese Marco Bolognesi, che dal 16 aprile è approdato nelle sale italiane distribuito da Bomar Studio. Un’opera di animazione visionaria e innovativa, con la fotografia di Daniele Ciprì e, nella versione inglese, con le voci d’eccezione del celebre autore di fantascienza Michael Bruce Sterling e della scrittrice e attivista femminista Jasmina Tesanovic. Al termine della proiezione, il regista Marco Bolognesi sarà presente in sala in dialogo con il giornalista e scrittore Luca Balduzzi per rispondere a tutte le domande del pubblico. Ambientato in un futuro distopico che intreccia arte contemporanea, fumetto e animazione, il film è stato realizzato mescolando sapientemente tecniche artigianali e digitali. La produzione è firmata da Bomar Studio con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione tramite Emilia-Romagna Film Commission, in collaborazione con Cineteca di Bologna e Bologna Musei. Dopo Palermo, il tour nelle sale prosegue anche a Le Serre di Bologna (21 maggio) e al Cinema Tiberio di Rimini (13 giugno). Successivamente il film sarà presentato anche a Bergamo, Torino, Roma, Gorizia, Milano, Siena, Perugia Ravenna e altre città. Premiato al Cinetech Future Fest di Opole e all’Hallucinea Film Festival di Parigi, The Truth on Sendai City è il cuore del progetto multidimensionale ‘Sendai City: The Truth’ di Bolognesi.