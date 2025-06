Arrivano altri nove bug hotel. Le casette su misura per le api

Ferrara continua il suo impegno nella tutela della biodiversità urbana e nella promozione della sostenibilità ambientale. Grazie alla donazione del Lions Club Ferrara Ducalein collaborazione con il Comune, verranno posizionati in diverse aree verdi 9 bug hotel, le casette in legno per le api.

L’iniziativa si inserisce nel progetto comunale ’Microcosmi - Agenda 2030, obiettivo diversità’, già avviato in otto aree caratterizzate da peculiarità naturalistiche. Le nuove casette in legno donate dal Lions Club saranno collocate in ulteriori aree pubbliche, tra cui quelle coinvolte nei patti di collaborazione con le associazioni del territorio, come il Grande Bosco Diffuso di viale Marconi, l’oasi Magiola in zona Villa Fulvia e quelle interessate dal progetto di collaborazione con la Casa Circondariale. "Negli anni scorsi abbiamo già installato diversi bug hotel in varie aree verdi cittadine, riscontrando una risposta molto positiva da parte della natura e della cittadinanza", dichiara il vicesindaco Alessandro Balboni.