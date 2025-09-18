Arrivano due nuovi sacerdoti. Il benvenuto della comunità

Il sabato prima della messa dedicata alla tradizionale benedizione degli zaini, sempre nella chiesa di San Martino a Codigoro, c’è stata anche la presentazione durante una solenne funzione religiosa dei due nuovi sacerdoti che entrano a far parte dell’Unità Pastorale codigorese. Si tratta del quarantaduenne don Filippo Rubini con due anni a Milano altrettanti a Torino e a Venezia che andrà a risiedere presso la parrocchia del Rosario a Codigoro mentre il quarantaquattrenne don Massimiliano Chioppa si stabilirà a Mezzogoro.

Una funzione religiosa seguita da tanti fedeli, accompagnata dal coro di San Martino, diretto dal vicesindaco Francesco Fabbri, alla quale a nome dell’intera comunità di Codigoro ha preso parte anche il primo cittadino Alice Sabina Zanardi. "E’ stata una bellissima accoglienza piena di calore e del senso di benvenuto – dice don Chioppa – che mi ha commosso. Sono molto soddisfatto anche dell’unità e della proficua collaborazione maturata con don Marco e don Filippo che sicuramente ci aiuterà a svolgere la nostra missione nel migliore dei modi e per diffondere la parola di Dio nell’interesse dei fedeli della comunità codigorese. Altrettanto bella e felice è stata l’accoglienza - conclude don Massimiliano Chioppa - ricevuta nella comunità di Mezzogoro".

Claudio Castagnoli