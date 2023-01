Arrivano gli infermieri di famiglia "Un’assistenza vicina al paziente"

Il presidente dell’Avis di Jolanda di Savoia, Marco Frighi, ha dato il proprio benvenuto a Mascia Curarati e Graziano Gavagni, gli infermieri di Famiglia e di Comunità che hanno trovato sede nella struttura che ospita anche la sezione Avis comunale. Il servizio dell’infermiere di Famiglia e Comunità va nella direzione di realizzare un’assistenza sempre più proattiva e vicina al paziente sul territorio: un servizio che valuta lo stato di salute e i bisogni dei cittadini nelle diverse fasi della vita: bambini, adolescenti, adulti e anziani.

Promuove interventi di prevenzione, supporta le famiglie in difficoltà ad individuare rapidamente eventuali problemi sanitari o sociosanitari, facilita l’integrazione tra Ospedale e Servizi territoriali, collabora con tutti i Servizi dedicati alla persona (sanitari, sociali, associazioni di volontariato e di tutela dei cittadini ed enti locali, facilitando i percorsi di integrazione e mettendo al centro dell’azione il cittadino). Per ogni paziente viene predisposto un piano assistenziale personalizzato e quindi mirato ad una presa in carico complessiva e a tutto tondo, che va dalla prevenzione, alla cura e agli aspetti riabilitativi.

Un servizio sanitario importante, dunque, pensato per fornire la massima assistenza, grazie anche all’utilizzo di percorsi protetti e dedicati che mettano a frutto le potenzialità di questa nuova figura fondamentale soprattutto in un’ottica di medicina del territorio. "Un ottimo servizio offerto al nostro territorio – commenta il presidente dell’Avis di Jolanda di Savoia, Marco Frighi - per offrire supporto e sostegno, affinché i cittadini riescano a trovare soluzioni ai loro problemi".

v.f.