Arrivano gli zaini solidali. Penne e quaderni in regalo

BONDENO

"Penne, matite, astucci, zaini: qualunque materiale scolastico può essere utile per aiutare gli studenti più bisognosi – ha spiegato Anna Campi, presidente del Lions Club Bondeno -. Abbiamo collocato i contenitori nelle cartolerie. Chi vuole può donare materiale scolastico. Un dono silenzioso. Sarà portato alle famiglie che non possono permettersi di acquistarlo. Siamo partiti già da un anno e andremo avanti almeno sino al 2026". Lo ‘Zaino sospeso’ è un ‘service’ ideato dal Lions. I contenitori sono stati collocati nelle cartolerie che ieri, in sala municipale, hanno partecipato alla presentazione dell’iniziativa. Sono la ‘Cartolibreria Gloria’ di Gloria Cremonini e la cartolibreria Buffetti rappresentata da Luca Passarelli. E’ qui che i lions hanno collocato i contenitori e ritireranno il materiale da donare alla scuola. I contributi del Comune sull’acquisto dei libri di testo e della cancelleria per gli studenti iscritti al primo anno delle varie scuole hanno anche l’obiettivo di sostenere in modo concreto le piccole realtà di vicinato del territorio che accolgono con attenzione le iniziative che servono per aiutare gli atri.

I contenitori presenti all’interno delle cartolibrerie aderenti resteranno posizionati in maniera continuativa per tutta la durata dell’anno scolastico. Si confida el periodo natalizio per incrementare la raccolta. "Stiamo ottenendo risposte già molto positive, grazie alla collaborazione di tante persone – ha sottolineato Gisella Rossi, presidente di zona Lions –. L’anno scorso sul territorio provinciale abbiamo aiutato migliaia di famiglie, e vogliamo continuare anche grazie al prezioso patrocinio del Comune che ci sostiene". Luca Maiorano, dirigente scolastico dell’Istituto Bonati, ha sottolineato quanto "Bondeno sia caratterizzata da tanta generosità da parte dei cittadini, che certamente doneranno tanto materiale che permette alle famiglie in difficoltà di garantire ai propri figli un corredo scolastico completo". Passi di solidarietà che muovono verso il rispetto del diritto allo studio garantendo anche in questo modo tutto il materiale scolastico che altrimenti le famiglie in difficoltà non potrebbero permettersi. Vicini alla scuola e ai giovani, Grazie all’impegno dei soci Lions sono molti i progetti che sono in corso, in un rapporto con le scuole del territorio che si rafforza e si apre a idee e progetti. Tra questi il Poster della Pace, il Progetto Martina, le iniziative Pro Formazione e i progetti di prevenzione che i soci stanno portando avanti per i ragazzi e le loro famiglie in nome della salute, della condivisione, della socializzazione e dell’aiuto agli altri.

Claudia Fortini