Arrivano i fondi per l’innalzamento della banchina

COMACCHIO

Il Comune di Comacchio è aggiudicatario di un finanziamento di 1,5 milioni di euro inerente l’innalzamento della banchina, lato Porto Garibaldi. Opera che finalizzata ad evitare che l’alta marea possa creare ancora danni all’abitato. Si tratta di un intervento che il sindaco di Comacchio, Pierluigi Negri, aveva già attenzionato e per il quale si era impegnato sin dall’avvenimento dell’importante ingressione marina del 22 novembre dello scorso anno, lungo il portocanale, verificatasi anche in diverse altre occasioni nel recente passato.

L’amministrazione comunale e i tecnici stanno procedendo con la redazione del progetto che, prima della sua approvazione, sarà opportunamente condiviso con le associazioni dei pescatori. L’appalto dei lavori dovrebbe avvenire a fine primavera 2024, mentre l’inizio è previsto nell’autunno del 2024.

"È attualmente in itinere – spiegano dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Negri - lo sviluppo del cronoprogramma in merito al quale successivamente verranno resi noti contenuti e dettagli".

Un intervento fondamentale, dunque, quello che sta per essere progettato nella località comacchiese allo scopo di proteggere l’abitato dal fenomeno dell’ingressione marina che, come ricordato dal primo cittadino di Comacchio, si è verificato in diverse occasioni nel recente passato.

In particolare, il 22 novembre scorso, quando la riviera comacchiese fu tra quelle colpite da un’eccezionale mareggiata. Proprio il porto canale era stato uno dei punti attenzionati in quella circostanza ed era stato anche oggetto di un sopralluogo da parte delle istituzioni per la verifica della situazione.

v.f.