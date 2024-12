Arrivano i laboratori creativi di Natale. Doppio appuntamento, si parte sabato

Il Comune di Portomaggiore organizza due appuntamenti per i piccoli creativi, due pomeriggi all’insegna del divertimento. Il primo è sabato alle 15.30 in piazza Giovanni XXIII con un laboratorio gratuito: ’Facciamo le palline con le pigne’, una divertente opportunità per i bambini dai 6 ai 12 anni. Il secondo è il 21 dicembre alle 15.30, sempre in piazza Giovanni XXIII, con il laboratorio gratuito ’Il Natale dei bambini: gnomi e babbi Natale’, che includerà anche una golosa pausa merenda. Anche qui, l’attività è aperta ai bambini dai 6 ai 12 anni. Per informazioni e prenotazioni contattare la Pro Loco al numero 340-5075857 o via email, scrivendo a: prolocoportomaggiore2018@gmail.com.